В Сети появилось видео прыжка с вершины скалы Пржевальского на остроге Екатериновского массива, сообщает DEITA.RU.

Судя по видео, с высоты примерно 30-40 метров экстремалы слетают вниз вдоль замёрзшего водопада. Самые смелые делают шаг навстречу неизвестности самостоятельно, другим приходится помогать.

Россияне, посмотревшие кадры, в один голос заявили: подобные развлечения опасны. «Ради чего? Нет никакой гарантии, что все там надежно. Ребята просто не ценят свою жизнь», «Господи, аж сердце замерло. Ну зачем?», «Кошмар», — пишут комментаторы. Некоторые припоминают, что на подобных тарзанках иногда происходят несчастные случаи. «Это там несколько лет назад девушка разбилась?» — вопрошают пользователи.

Екатерина Брязгунова