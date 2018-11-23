Новость бурно обсуждают не только автомобилисты-дальневосточники, но и владельцы автомобилей со всей России, сообщает DEITA.RU.

Соцсети пестрят подробностями о «плохих новостях».

«Сотни автомобилей уже зависло на таможне, - пишет пользователь популярного дальневосточного паблика, - никто авто не оформляет, внятно сказать ничего не может – все ждут решения. Но ситуация-то наверняка была ожидаема, почему не озаботились раньше??»

«При этом сам склад весьма ощутимо подорожал, - продолжает разговор другой собеседник, - сейчас вторая неделя стоит уже 300 рублей в сутки, а хранение автомобиля с 16-го по 30-ый день – уже 600 рублей, а со второго месяца (с 31 дня и дальше) – вообще 900 «рэ».

По информации автолюбителей самого автомобильного российского региона, остается только ждать разрешения ситуации. А пока на Владивостокской таможне прекращено оформление авто для лиц, которые (по документам) проживают за пределами Приморья.

«В таможне говорят, что сейчас жителям других регионов, чтобы привезти японский автомобиль, необходимо оформить таможенный транзит до своего родного города. При этом для данного транзита по России необходимо будет еще заплатить обеспечение в размере пошлины. И только тогда можно будет – уже в своем регионе – оформить «японку». И снова, естественно, заплатить пошлину. А предыдущий платеж в виду обеспечения можно будет вернуть. Но для этого придется подождать три месяца.

«Сколько можно терпеть, - пишет еще один пользователь, - очередная попытка усадить дальневосточников за руль «русского автопрома»? Да ни в жизнь! Кроме японок, которые предлагают отличное качество по доступной цене – альтернативы нет. Да и вряд ли после японских автомобилей кто-то из ДВ пересядет за другой».

Страсти на Дальнем Востоке уже кипят нешуточные. Но комментарий от Владивостокской таможни к моменту выхода материала пока не получили. Специалисты ведомства обещают предоставить его в кратчайшие сроки.

DEITA.RU следит за развитием событий.

Инна Эстрина