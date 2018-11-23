Владивостокская таможня прокомментировала информацию о якобы имеющихся ограничениях на ввоз японских автомобилей, сообщиает DEITA.RU.

Как отметила пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная, Владивостокская таможня с начала 2019 года оформила более тысячи автомобилей, ввезенных физическими лицами. Если быть точнее, 1 383 автомобиля, ввозимых на территорию Российской Федерации физическими лицами, оформили сотрудники таможенных постов Владивостокской таможни с начала 2019 года. Декларирование автомобилей осуществляется лицами, проживающими в любом регионе Российской Федерации либо их таможенными представителями.

По словам заместителя начальника Владивостокской таможни Алексея Кузьмина, оформление транспортных средств, перемещаемых физическими лицами ведется в штатном порядке. Для оформления транспортного средства физическому лицу необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле документально и уплатить таможенные платежи. Ограничений для граждан, не проживающих в Приморском крае, не установлено.

Накануне в социальных сетях россияне бурно обсуждали информацию о том, что якобы таможня прекратила оформление японских авто для жителей не Приморского края. «Сотни автомобилей уже зависло на таможне, - пишет пользователь популярного дальневосточного паблика, - никто авто не оформляет, внятно сказать ничего не может – все ждут решения. Но ситуация-то наверняка была ожидаема, почему не озаботились раньше??», - комментировали пользователи соцсетей.

Дмитрий Санников