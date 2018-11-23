Прошедшие выходные дни в Приморском крае побили температурный рекорд, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

Так, воскресенье выдалось тёплым, +8…+14 °C. Средняя суточная температура воздуха в этот день превысила норму на 6–12 градусов. Такие температуры, отмечают синоптики, больше характерны для конца марта.

Во Владивостоке минувшие выходные также выдались тёплыми - в воскресенье днём максимум достиг +10…+12 °C, что на 3,6 °C превышает зафиксированный в 1953 году температурный рекорд за последние 66 лет.



Тем временем сегодня, во вторник, 26 февраля, в Приморье осадков не ожидается, температура воздуха прогреется, но рекордов не будет - 3...8°С, на севере до -3°C.

Во Владивостоке также без осадков, температура воздуха 3...5°С тепла.

Таисия Масина