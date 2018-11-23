Злоумышленник захватил самолет авиакомпаниии Biman Bangladesh Airlines, который летел из Бангладеш в Дубай, сообщает DEITA.RU.

Как пишет информационный ресурс Gulf Business, мужчина с огнестрельным оружием попытался прорваться в кабину пилотов и заставить их выполнять его указания. После этого пилоты самолета Boeing 737 экстренно посадили его в аэропорту города Читтагонга (Бангладеш).

Сейчас полицейские ведут переговоры с злоумышленником, который удерживает в самолете несколько членов экипажа. Место посадки оцепили отряды быстрого реагирования.

Ирина Петрова