Злоумышленник захватил самолет авиакомпаниии Biman Bangladesh Airlines, который летел из Бангладеш в Дубай, сообщает DEITA.RU.
Как пишет информационный ресурс Gulf Business, мужчина с огнестрельным оружием попытался прорваться в кабину пилотов и заставить их выполнять его указания. После этого пилоты самолета Boeing 737 экстренно посадили его в аэропорту города Читтагонга (Бангладеш).
Сейчас полицейские ведут переговоры с злоумышленником, который удерживает в самолете несколько членов экипажа. Место посадки оцепили отряды быстрого реагирования.
Ирина Петрова
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