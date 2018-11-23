Мужчину доставили в одну из больниц Красноармейского района, врачи диагностировали у пострадавшего обширные укушенные раны головы и лица, сообщает DEITA.RU.

Выяснилось, что пострадавший был в тайге и на него неожиданно напал тигр. Подробности происшествия выяснить не удалось, их не раскрыли ни сам пострадавший, ни те кто доставил его в больницу.

Как рассказали в пресс-службе АНО «Центр «Амурский тигр», информация о нападении хищника на человека слишком рано стала достоянием общественности, а это затрудняет расследование.

Отмечается, что если тигр ранен, его необходимо срочно отловить, так как в этом случае животное очень опасно для людей. По предварительным данным, ранения у хищника нет.

Представители центра уверены - "тигр просто так на человека не нападает, поэтому во избежание односторонних нападок на тигра, хотим сказать, что человек в лесу находился не на прогулке и не собирал «грибы». Надеемся, что правоохранительные органы и охотнадзор установят истину и она станет достоянием общественности».

Таисия Масина