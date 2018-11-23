Столкнувшемуся с тигром браконьеру в Приморье грозит уголовная ответственность, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

16 февраля в одну из больниц Красноармейского района был доставлен мужчина с травмами от нападения крупного хищника. По словам директора департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова, мужчина занимался браконьерством и пострадал от тигра во время проверки петлей на кабанов.

«Собаки учуяли зверя и загнали его в чащу. Тигр защищаясь прыгнул на браконьера, который успел сделать один выстрел из ружья», – рассказал директор департамента.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, на место происшествия срочно выехала оперативная группа охотнадзора.

«Мы нашли шесть петель на кабана, место трапезы тигра и незаконное оружие, из которого был произведен выстрел. Тигр ушел, не оставив за собой следов, преследовать его нет смысла. Сейчас проводится мониторинг территории», – отметил Дмитрий Панкратов.

Михаил Грач