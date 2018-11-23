Амурские тигры вряд ли знают о существовании Международного женского дня. Иначе бы, не сомневаемся, каждый уважающий себя тигр мужского пола в этот день не поленился бы навестить одну из нескольких обитающих на его участке тигриц с «поздравлениями» и «подарками». Отдельные дамы из амурского тигриного племени, которые находятся под наблюдением Центра «Амурский тигр» и партнеров, вполне заслуживают такого визита, притом, что и отслеживаемые нами их потенциальные кавалеры находятся от них недалеко. В Международный женский день DEITA.RU рассказывает о тигрицах, в судьбе которых принимал и принимает участие центр "Амурский тигр".





Елена – сестричка из тигриной семейки

Тигрица Елена вместе с братом Павликом и мамой попала в нашу орбиту еще будучи тигрёнком. В январе 2018 года мама Елены – взрослая тигрица повадилась охотиться за собаками в приморском селе Алексей-Никольское в 40 км от Уссурийска. Предпринятые сотрудниками охотнадзора меры по отпугиванию тигрицы не помогли отвадить ее от деревни. Поэтому для того, чтобы обезопасить жителей от встречи с хищницей, а ее саму - от "пули", было принято решение об отлове. Чуть позже специалисты успешно отловили в тайге двух ее тигрят, которые впоследствии получили имена – Елена и Павлик. Тигриная семейка в полном составе поселилась в Центре реабилитации тигров и других редких животных (МРОО «Центр «Тигр»). По итогам обследований и ряда тестов, специалисты пришли к выводу, что мать семейства не имеет шансов вернуться в дикую природу, и вскоре она отправилась в Красноярский зоопарк.

Тигрята же остались в центре, где под присмотром специалистов, проходят подготовку к жизни в дикой природе. Их выпуск запланирован на весну 2019 года. Перед возвращением в тайгу Павлику и Елене, которые из тигрят уже превратились в молодых тигров, предстоит сдать специалистам несколько экзаменов на предмет готовности к самостоятельной жизни на воле. В ходе промежуточных тестирований тигрята демонстрировали впечатляющие успехи в обучении, так что сомнений в их готовности к выпуску у специалистов нет.





Светлая - супруга «президентского» тигра Бориса

Тигрица Светлая была одной из первых полосатых кошек, кто после спасения и получения необходимой помощи от людей успешно вернулся в дикую природу. В феврале 2013 года на границе Приморского и Хабаровского края, в Пожарском районе, недалеко от сельского поселения Светлогорье, была найдена маленькая тигрица. Ее отвезли в Хабаровский центр реабилитации диких животных "Утес" и оказали ветеринарную помощь. Там она получила имя Светлая — в честь населенного пункта, где ее нашли. В "Утесе" Светлая прожила до сентября 2013 года, окрепла и подготовилась к первым охотам. Потом ее перевезли в специализированный Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких видов животных в Приморском крае. С осени 2013 года Светлая стала регулярно охотиться на копытных - кабанов и пятнистых оленей, что стало для нее билетом на возвращение в дикую природу.

В июне 2014 года Светлую выпустили на территории заказника «Журавлиный» в Еврейской автономной области. Хищница быстро освоилась на новом месте, успешно охотилась и даже нашла себе кавалера, и не простого. Избранником тигрицы стал знаменитый тигр Борис, которого в одно время со Светлой в Амурской области выпустил на волю лично Президент России Владимир Путин. Тигры быстро образовали пару, в результате чего на свет появились три тигренка.

В ходе полевой экспедиции в ЕАО в январе 2019 года сотрудники Центра «Амурский тигр», МРОО «Центр «Тигр» и Службы охотничьего надзора ЕАО по данным фотоловушек установили, что Светлая и Борис, а также два их тигренка (третий тигренок в объективы фотоловушек не попал, но специалисты надеются, что с ним тоже всё хорошо), по-прежнему обитают в «Журавлином», не конфликтуют и чувствуют себя прекрасно.





Филиппа – красавица, спасённая людьми

История спасения этой тигрицы заслуживает того, чтобы о ней когда-нибудь сняли трогательный фильм.

30 декабря 2015 года, в канун Нового года, истощенного четырехмесячного амурского тигренка обнаружили жители села Филипповка у границ нацпарка «Земля леопарда» в Приморье. В поисках пищи лишившаяся матери маленькая тигрица проникла в огород жителя села, но была настолько ослабевшая, что не смогла справиться даже с собакой, которая на нее напала. К счастью, на помощь малышке вовремя пришли люди, которые быстро сообщили о находке специалистам. Прибывшие на место специалисты оказали хищнице первую помощь и направили крайне истощенное животное в Центр реабилитации тигров и других редких животных в селе Алексеевка (МРОО «Центр «Тигр»). В честь села, жители которого нашли и спасли тигрицу, она получила имя Филиппа.

За следующие 14 месяцев нахождения в центре реабилитации Филиппа полностью поправилась, научилась самостоятельно охотиться и из маленького тигренка превратилась в грациозную красавицу-тигрицу.

29 апреля 2017 года Филиппу выпустили на свободу в заказнике «Дичун» Еврейской автономной области, где она обитает и поныне. В конце прошлого года тигрица заставила поволноваться за себя – в октябре перестал работать надетый на нее ошейник с GPS-модулем, и специалисты несколько месяцев пребывали в неведении о судьбе хищницы.

В феврале 2019 года тигрица снова дала о себе знать: кадры с установленных на ее участке фотоловушек подтвердили, что она жива и, судя по фотографиям, находится в прекрасной форме, а, возможно, и в интересном положении.





Тигрица из Лазо - дама сердца Сайхана

Эту самку в декабре 2016 года тогда еще тигренком обнаружили и спасли близ поселка Лазо сотрудники оперативной группы охотничьего надзора и ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра»». Без помощи людей оставшаяся без опеки матери тигрица неминуемо бы погибла. Спасенную малышку доставили в Центр реабилитации, где под опекой Центра «Амурский тигр», который полностью обеспечил её кормление и ветеринарное сопровождение, провела следующие 17 месяцев, постигая премудрости охоты и навыки, необходимые для жизни в дикой природе. За это время тигрица из Лазо также успела дать ценные данные для науки: на сегодня она является единственным в мире диким амурским тигром, для которого известна нуклеотидная последовательность полноразмерного митохондриального генома.

В вольере Центра реабилитации тигрица сильно сдружилась с другим сиротой – тигром Сайханом, попавшим к специалистам с огнестрельным ранением в январе 2017 года. Находясь в вольере, тигры много времени проводили вместе, что позволило специалистам предположить, что на воле они быстро сформируют пару. Однако, в момент выпуска тигров в мае 2018 года в ЕАО Сайхан и тигрица из Лазо разошлись в разные стороны, и с тех пор никак не могут встретиться друг с другом. Отслеживающие их перемещения специалисты отмечают, что Сайхан и его первая любовь порой приближаются друг к другу на несущественное для тигров расстояние, но до долгожданной встречи дело не доходило. Тем не менее, шансы, что это произойдет в будущем, есть и довольно высокие.

По последним данным, тигры чувствуют себя прекрасно и хорошо питаются.





«Мать-героиня» Анна Савельевна

Эта тигрица, обитающая на территории Сихотэ-Алинского государственного заповедника в Приморском крае, получила свое имя от бойцов студенческого отряда «Тигр», в 2014 году создававшего в заповеднике экологическую тропу. Анной Савельевной тигрицу нарекли в честь первой в СССР женщины, удостоенной почетного звания «мать-героиня» - Анны Савельевны Алексахиной. Тигрица подарила заповеднику не одно потомство тигрят, благодаря чему удостоилась лестного сравнения с женщиной-героиней. Кстати, одна из дочерей тигрицы Анны Савельевны является крестницей известного во всем мире спортсмена.





«Принцесса» непобежденного чемпиона

«Принцесса» - так назвал дочку Анны Савельевны, взяв ее под опеку в декабре 2015 года, непобежденный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший. На деньги, выделенные Флойдом Мейвезером-младшим, Центр «Амурский тигр» закупил и передал Сихотэ-Алинскому заповеднику 8 современных фотоловушек. Полученные с их помощью данные помогают наблюдать за передвижениями хищницы, а также следить за её образом жизни и взаимоотношениями с другими животными.

Вадим Шкодин, АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра"

