Россияне уверены - во взрослой жизни школьникам понадобятся лишь три предмета из всех, которые они изучают в образовательном учреждении, сообщает DEITA.RU.

Это математика, полезной ее считают 72% опрошенных ВЦИОМ, русский язык - 64% и история - 38%.

Менее полезны, по мнению респондентов, литература (37%), физика (33%), иностранные языки (23%), химия (18%), география (14%), информатика (12%), английский язык (11%), физкультура (11%) и биология (10%).

Вообще не понадобятся следующие предметы, по мнению граждан, - это респондентов назвали религиоведение, так считает 6%, 5% назвали музыку, по 4% - рисование и физику. Еще по 3% респондентов считают ненужным изучение в школе ОБЖ, обществознания, физики и технологии (труда).

Таисия Масина