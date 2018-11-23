DEITA.RU продолжает делиться с читателями историями путешествий со всего мира. На этот раз отправляемся в «страну Оз»,«страну наоборот» и «страну попугаев» - Австралию.

В распоряжении путешественников 10 дней, арендуемый автомобиль, 3 города и безграничные просторы континента.

Как попасть в страну без проблем: перелет и правила вьезда

Власти страны заботятся о том, чтобы на территорию не попали неизвестные заболевания, незаконный товар и вредоносная информация. Поэтома туристу стоит серьезно и внимательно отнестись к заполнению декларации.

В Австралию запрещен ввоз:

- молочных продуктов;

- продуктов, содержащих яйца;

- мяса и мясных продуктов;

- семян;

- свежих фруктов и овощей;

- сырой рыбы;

- биологических материалов (включая вакцины для человека и животных);

- почвы и песка.



В случае обнаружения незадекларированных продуктов, запрещенных для ввоза, нарушителю может грозить штраф в размере от 250 до 1800 австрал. долл., судебное разбирательство и даже тюремное заключение сроком до 10 лет. Учитывайте этот момент, чтобы ваше путешествие не началось с неприятных сюрпризов.

Будьте готовы к длительному перелету. Удобная одежда, запас воды (с собой можно проносить на борт бутылку, которую на межконтинентальных рейсах и на борту самолета обязательно заполнят водой по просьбе). Во время полета вам предложат развлечения в виде музыки, книг и фильмов на английском языке.





Проживание и ежедневные траты

Средний бюджет составляйте исходя из того, что цены в кафе в Австралии выше, чем в РФ. Например, маленький американо - от 3 AUD, в среднем это 145 рублей).

Основные затраты уходят на покупку билетов. Покупая билет заранее, можно сэкономить половину стоимости. При составлении маршрута не поленитесь рассчитать сумму за путь с пересадками.

Для экономии денег на жилье советуем пользоваться сервисом «Airbnb» или поиском бесплатного приюта на известном «Couchserfing». Благодаря первому варианту мы нашли ночлег в Брисбене в таун-хаусе вместе с хозяевами. Они радушно рассказали нам о Сиднее и о всех его не совсем туристических местах, повседневной жизни местных. Вполне реально найти хороший гостевой дом, недалеко от центра города за 3-5 тысяч рублей. Стоимость за бронь хостела начинается от 5-6 тысяч рублей.

Чтобы не оставить львиную долю бюджета на транспортных переездах, купите местный проездной «Opal Card». Проезд по билетам никто не отменял, но тариф, по сравнению с картой, просто грабительский. Для сравнения:

Стоимость билета на автобус – 3,3 AUD

Проездной на автобус, 1 день – 7,8 AUD

Автобус из аэропорта Сиднея – 7 AUD

Также карта дает вам приятные бонусы, а именно:

Льготный проезд на поезде (кроме часов пик);

Невозможно потратить на проезд более 15 AUD в день, после того, как они израсходованы – поездки до конца дня для вас бесплатны; а ночные автобусы принимают оплату только «Opal Card»

Получить карту можно в местных небольших розничных магазинах 7-eleven, EzyMart, Newsagency.





Самостоятельное авто-путешествие

Аренда автомобиля на неделю в среднем выходит в 300 австралийских долларов (около 17 тысяч рублей). Мы брали в аренду на 9 дней, в международной сети "Sixt". Toyota обошлась нам в 500 долларов - около 23 тысяч рублей. В стоимость включена полная страховка транспорта. Если вы в хлам разбили авто, платить за него не придется. Учитывая, что кенгуру иногда выпрыгивают прямиком в лобовое стекло, лучше перестраховаться.

Перед тем, как выехать из салона - осмотрите и сфотографируйте машину вместе с менеджером компании. Все царапины, потертости и пятнышки должны быть записаны в специальный бланк, для того, чтобы избежать доплаты при возврате транспорта.

В Австралии левостороннее движение. Об этом легко забыть, когда на дорогах никого нет, но вместе с тем, всегда есть риск, что из-за поворота выскочит фура. В стране никто никуда не торопится, на дорогах разрешена скорость до 80 км/час. Наберитесь терпения. И не вздумайте мухлевать - по всем трассам установлены видеокамеры, фиксирующие все нарушения. В противном случае, при выезде из страны вы получите стопку фото-доказательств нарушений и сопроводительный штраф.

Не экономьте на навигаторе. Карты Google – конечно, спасение, но они не предостерегут вас от платных трасс, что может обернуться потерей около 30 австралийских долларов.

Система «Sygic» оказалась для нас самым лучшим вариантом. На карте платные участки дорог обозначены красным или сиреневым цветом, а бесплатные – зеленым. Поездка по бесплатной дороге обычно занимает чуть больше времени, чем поездка по платным трассам. Если заезд на платную трассу произошел случайно, то следует как можно быстрее съехать с нее. Такое действие непременно будет расценено как нарушение, однако, штраф за него будет сравнительно небольшим (за пару минут езды около 10 – 15 долларов, предусмотренных за неоплаченный проезд по всему участку дороги

На всех заправках установлены специальные электронные табло, с указаной стоимостью литра топлива каждого вида. Не пугайтесь трехзначных ценников, в Австралии стоимость литра топлива принято указывать в центах.

Вдоль крупных автотрасс оборудованы специальные сервисные зоны, на которых можно совершенно бесплатно припарковать автомобиль на неограниченное время. На сервисных зонах непременно присутствует туалет и магазин, часто водители останавливаются в таких местах на ночь, чтобы отдохнуть.

Не планируйте проехать за день более 400-500 км: останавливайтесь на пути посмотреть на достопримечательные места, завораживающие виды и учитывайте время на непредвиденные трудности.

Питание

В Австралии нет «своей» кухни. История континента и населяющего его народа сложилась так, что «своими» считаются и прообразы американских закрытых пирогов с различными начинками, и картофель-фри, и ризотто.

Если говорить о том, что едят только в Австралии, то это их невообразимый по солености и применению «Веджимайт» (“Vegemite”), который намазывают на что угодно.

«Vegemite» по цвету и консистенции сильно напоминает Nutella. Создан для употребления с тостами и крекерами. В состав входит экстракт дрожжей из ячменя, соль, экстракт солода, ниацин, рибофлавин и фолиевая кислота. Британская и Австралийская ассоциации врачей рекомендуют его, как источник группы витаминов В и калия. Описать вкусовую гамму весьма сложно – надо пробовать самому, что-то вроде соли с различными примесями.

В Австралии прекрасный кофе: свежей и мягкой прожарки, однако очень крепкий и насыщенный. В любом кафе вам сделают кофе с любым вариантом молока. К слову, австралийцы не воспринимают известный Starbucks как достойное заведение для вкуснейшего напитка, предпочитая ему маленькие кофейни где встречаются рано утром за чашечкой бодрости.



В поиске самых вкусных мест выручает известный «Tripadvisor», который ни разу нас не подвел. Выбирая из многообразия блюд, попробуйте различные варианты супов: например, суп «по австралийски» из курицы и кукурузы; рыбу на гриле и для любителей острых ощущений - мясо кенгуру. Очень много самых простых вкусных снеков: гренки с сыром и горчицей, овощи во фритюре. Из фаст-фуда очень популярен бургер со свеклой и «sausageroll», который вместо хот-дога представляет собой скорее пирожок из теста с начинкой из сосичного фарша, также можно перекусить рыбой в панировке.

Отдельным лакомством являются австралийские сладости: «fairybread» «волшебный хлеб», маленькие хлебные треугольники, смазанные сливочным маслом, а также самые разные десерты.

Трапеза в небольших фудкортах и палатках с едой обойдется в среднем в 12 австралийских долларов, в кафе не дешевле 20. При этом порция будет больше в заведениях «уличной еды».

Очень популярно устраивать пикники, почти в каждом парке есть барбекюшницы, свободные для пользования. Остается только купить мясо и овощи, ночь маринада - и вкуснейший ланч на открытом воздухе вам гарантирован.

Почти в любой точке питания можно бесплатно попить воды и наполнить бутылку для дальнейшего путешествия. На такую просьбу австралийцы отвечают «Help yourself» и указывают на графинчик с водой и стаканами в углу.

Обязательно попробуйте сидр в Австралии. На ваш выбор огромная коллекция вкусов, которых не найти в России.

Здоровье

Отправляясь в Австралию, не экономьте на страховке, оформляйте минимум на 100 000 австралийских доларров. Вам самим будет комфортнее путешествовать по стране, зная, что вы защищены и не оставите в больнице целое состояние. Поясним – оплата врачебной помощи в стране – почасовая, например, 1 час в госпитале, прохождение осмотра и сдача анализов, постановка диагноза – около 40 000 AUD в Мельбурне. При этом, даже при условии попадания в экстренную ситуацию вам окажут помощь в течение 2 часов, то не факт, что она не понадобится снова, а за каждую новую услугу нужно будет платить снова.

Также стоит знать, что в аптеке все лекарства выдаются только по рецепту, так что захватите с собой все необходимые вам медицинские средства, предварительно ознакомившись со списком запрещенных для ввоза на территорию страны.

Курение

В Австралии в большинстве общественных мест курение строго запрещено, при том запрещающий знак может отсутствовать, но штраф с вас все же изымут. Ищите специальные зоны и места обозначенные значком курения.

Если вы не представляете путешествие без сигареты, позаботьтесь о покупке сигарет заранее. Стоимость пачки сигарет на континенте одна из самых высоких в мире, от 20 AUDили в переводе, от 1000 рублей. С собой можно привезти не более 250 сигарет или 250 грамм табака.

Спасение от жары и усталости

Главный минус путешествия, с которым может столкнуться российский турист, жара и жгучее солнце. Готовьте панамы, крема с SPF +50 и прочую атрибутику для жизни в условиях экваториальной страны.

В крупных городах оборудованы прекрасные рекреационные зоны в тени, в основном для офисных работников, но никто не будет против уставшего или голодного туриста, желающего перекусить.

Не малой трудностью для путника будет поиск общественного туалета в городах, их в стране немного.

Подзарядка

Для того, чтобы в конце дня подзарядить электронное устройство, следует немного повозиться. Все дело в том, что в стране используют необычные трехштыковые («австралийские») розетки, поэтому стандартный европейский штепсель не подойдет.

В первый же день посетите магазин для покупки специального переходника. Если вы живете в гостинице – то можно подойти к сотрудникам и взять переходник во временное пользование.





Приятные бонусы на границе

В Австралии действует интересная для всех бюджетных туристов программа «Tourist Refund Scheme», по которой вам вернут НДС, включенный в стоимость товаров.

Совершая покупки на сумму от 300 местных долларов, сохраняйте все чеки. После прохождения транспортного контроля ищете службу TRS и предъявляете приобретенные вещи и чеки. Внимание, весь товар должен быть в ручной клади. В результате вы получите назад приблизительно 13% стоимости..

Ольга Омельяненко