Сразу 179 тонн цветочной продукции стоимостью 1,3 миллиона долларов оформили хабаровские таможенники к Международному женскому дню в 2019 году, сообщили DEITA.RU в пресс-службе Хабаровской таможни.

Как рассказали таможенники, большая часть цветов доставлена из Нидерландов и Эквадора. Это розы, хризантемы, гвоздики, лилии общим весом 135 тонн, а также 2 тонны орхидей.

Кроме этого ввезено 42 тонны цветов для составления букетов, что на 5 тонн больше, чем в прошлом году. Среди них альстромерия, клематис, гидрангея, гипсофила, бруния и другие – всего 40 видов цветов. Из Японии везли азиатские лютики и цветы для составления и декора букетов общим весом 100 кг.





Следует отметить, что 179 тонн цветов – это далеко не рекорд. В прошлом, 2018 году к празднику ввезли 279 тонн цветов.

Накануне стало известно, что в Приморском крае стартовала масштабная всероссийская акция МВД, приуроченная к празднованию Международного женского дня. Особая роль выпадает сотрудникам Госавтоинспекции, которые примут участие в «Цветочном патруле» и будут вручать цветы участницам дорожного движения, находящимся за рулём своих авто. Даря символ весны, полицейские планируют напомнить о правилах поведения на дороге и опасностях, которые таит в себе весенняя погода.

Дмитрий Санников