Что дальневосточники подарят на 8 Марта женщинам, выяснило DEITA.RU по материалам аналитического исследования Яндекс.Кассы.

Аналитики популярного сервиса Яндекс.Кассы выяснили, что жители Дальнего Востока чаще всего покупают через интернет перед 8 Марта и сколько на это тратят. Средний чек жителей Дальнего Востока за онлайн-покупки перед праздником в целом составил 3400 рублей.

Топ-10 самых популярных подарков к 8 Марта 2019 года выглядит так:

Одежда, платки, кошельки, нижнее бельё Книги Билеты в кино, театры, на концерты Товары для дома Сувениры, авторские поделки Косметика, парфюмерия Цветы Конфеты и продуктовые корзины Товары для спорта и туризма Смартфоны, гаджеты, бытовая техника

Перед 8 Марта наибольшим спросом у дальневосточников пользуются одежда, платки, кошельки и нижнее бельё. Средний чек за такие товары — 1070 рублей. На втором месте по популярности оказались книги, на которые люди тратят в среднем за раз 520 рублей. Замыкают топ-3 подарков не вещи, а впечатления — билеты в кино, театры и на концерты. В этой категории средний чек составил 880 рублей.

Многие пользователи сервиса заказывают букеты к 8 Марта с отложенной доставкой. В среднем за раз они тратят на букеты 3440 рублей.

Дмитрий Санников