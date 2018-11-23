Рейды против нелегальных торговцев цветами проводит администрация Владивостока совместно с полицией, сообщили DEITA.RU в мэрии столицы Дальнего Востока.

По давней традиции во Владивостоке в преддверии Международного женского дня десятки предприимчивых горожан зарабатывают на продаже цветов. Не обращая внимание на пешеходов и автолюбителей, свои лотки они выставляют прямо на тротуары и пешеходные зоны, а машины, с которых ведут торговлю, паркуют вдоль дорог и на газонах. Всё это создает большие неудобства автолюбителям.

Сотрудники полиции и городской администрации 6 марта в Первореченском районе к ответственности привлекли 9 торговцев цветами. Всем им сейчас придется заплатить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность, торговлю без документов и размещение лотков вне специально отведенных для этого целей местах. А тем, кто припарковал свои автотранспортные средства на городских газонах, ещё и за данное правонарушение.

В предпраздничные и праздничные дни на территории города официально торговать цветами разрешено по 46 адресным ориентирам. Торговля началась 1 марта и продлится в течение 10 дней. По остальным адресам реализация незаконна, и всем таким торговцам предстоит заплатить крупные штрафы.

Как сообщало DEITA.RU, нынешней зимой светлые головы специалистов администрации Владивостока придумали как на цветочном буме заработать. 28 января начался прием заявок на участие в двух аукционах на право включения в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) по торговле цветами.

Однако, бизнес-идея администрации Владивостока вызвала у цветочных торговцев смех. «В этом году места сделали платные, а смысл? Если можно не покупать, а просто встать «в наглую» и за это получить штраф 500 рублей? Причем, кого-то и вовсе не оштрафуют», - недоумевают представители цветочного бизнеса Владивостока.

Дмитрий Санников