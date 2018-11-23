Тотальное путешествие пройдет через всю страну, чтобы передать статус столицы акции от Владивостока Таллину, сообщает DEITA.RU.

Три автомобиля ГАЗ стартовали от Дальневосточного федерального университета, в котором сегодня открыли Тихоокеанское представительство штаба Тотального диктанта. 10 000 километров, 27 городов и почти месяц в пути — таков маршрут грамотности в 2019 году.





«Сегодня для нас два важных события: кроме старта автопробега 11 марта проекту “Тотальный диктант” исполняется ровно пятнадцать лет. Именно 11 марта 2004 года в поточной аудитории Новосибирского государственного университета 125 человек писали отрывок из “Войны и мира” Л. Н. Толстого. И вот спустя полтора десятилетия повзрослевший диктант отправляется во второе самостоятельное путешествие. Таллин — первый зарубежный город, который носит звание столицы Тотального диктанта и где 13 апреля текст прозвучит в исполнении автора. Нам кажется очень важным, что внимание всех поклонников, участников и друзей диктанта будет приковано именно к эстонской столице, месту где переплетены прибалтийская и русская культуры, и нам бы очень хотелось, чтобы проект способствовал укреплению дружбы двух народов и двух стран», - рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.





Как отмечает пресс-служба проекта, в городах по пути следования будут организованы стоянки на центральных площадках, где все желающие смогут познакомиться с командой, сфотографироваться на фоне «каравана» автопробега, поучаствовать в конкурсах от организаторов и партнеров.





К автопробегу в этом году присоединились писатели, которые по ходу маршрута будут создавать книгу о России и Тотальном путешествии. Отрезок от Владивостока до Новосибирска закреплён за новосибирским писателем, краеведом и историком Игорем Мараниным. Писатель Михаил Визель сменит его в Новосибирске и доедет до Челябинска. Москвич Ильдар Абузяров, уроженец Нижнего Новгорода и выпускник Казанского университета, совершит путешествие из Челябинска в своей родной город. А от Нижнего до Таллина проедет новосибирец Виталий Сероклинов, российский писатель, колумнист, блогер и редактор.

В рамках торжественного отправления команды Тотального диктанта в путешествие прошла рабочая встреча с директором школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета Феликсом Ажимовым, где фонд «Тотальный диктант» и ДВФУ подписали соглашение о сотрудничестве.





«Звание столицы не только дарит возможности, но и накладывает на организаторов определенные обязанности: тот прорыв, который был обеспечен вниманием к городу и проекту, необходимо удержать и увеличивать дальше. Сегодня на территории ДВФУ открылось официальное представительство Тотального диктанта, а между штабом проекта и университетом было подписано соглашение о сотрудничестве и развитии акции в Тихоокеанском регионе. И это не просто формальный рамочный договор, а реальная работа по изучению и популяризации грамотного русского языка», — комментирует координатор Тотального диктанта во Владивостоке Вячеслав Беляков.

Идея передачи статуса столицы год назад воплотилась в Тотальном путешествии: команда проекта — филологи и организаторы — весной 2018 года пересекла половину страны от Новосибирска до Владивостока. «Караван» Тотального диктанта в этом году состоит из фирменных фургонов и микроавтобуса «ГАЗель NEXT».





«Мы считаем Тотальный диктант одним из самых ярких образовательных проектов в России. В основе любого образования лежит базовая грамотность, свободное владение языком, умение последовательно и красиво излагать свои мысли. В этом отношении роль Тотального диктанта трудно переоценить. Организаторы проекта сумели предложить необычную и увлекательную программу, которая повысит интерес к русскому языку жителей всех регионов России, самых разных возрастов и сфер деятельности», — отметил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин.

Дмитрий Санников

Фото: Константин Лунин