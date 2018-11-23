Президент США Дональд Трамп отсрочил введение пошлин на китайские товары в связи с «продуктивными переговорами» с китайским коллегой Си Цзиньпином. Об этом он написал в Twitter, сообщает DEITA.RU.

Глава государства пояснил, что Вашингтон добился значительного прогресса в обсуждении важных торговых вопросов. В частности, лидеры стран обсуждали такие сферы, как интеллектуальная собственность, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта и многие другие.

Трамп добавил, что отодвигает срок повышения тарифов на китайские товары, ранее намеченный на 1 марта. Кроме того, он позвал китайского коллегу на саммит в резиденцию Мар-а-Лаго, чтобы заключить соглашение между сторонами. «Очень хорошие выходные для нас и Китая!» — написал американский лидер.

Михаил Грач