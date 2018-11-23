В Государственную Думу внесен законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части отмены транспортного налога», сообщает DEITA.RU.

Попыток отмены транспортного налога в российском парламенте предпринималось только за последние три года около десятка. Каждая из них тормозилась блюстителями за бюджетом на разных стадиях. Что-то получило отрицательное заключение правительства Медведева, что-то «отсеялось» после заседания профильного Комитета Государственной Думы.

Очередную попытку отменить транспортный налог предприняла группа из 11 депутатов Государственной Думы. 12 марта 2019 года они официально внесли в российский парламент пакет документов к законопроекту «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части отмены транспортного налога».

В пояснительной записке депутаты апеллируют к самому президенту России Владимиру Путину. Как напоминают парламентарии, еще в 2012 году руководитель государства подчеркнул, что поддерживает отмену транспортного налога и заявил, что вопрос является крайне чувствительным для огромного числа людей нашей страны. Правда, с тех пор произошло много всего: Крым, Сирия, санкции, пенсионная реформа… При этом, в пользу отмены транспортного налога не так уж и давно – Минтранс сделал это в 2016 году.

Двумя руками против отмены налога для владельцев транспортных средств выступают власти различных регионов России. Упущенная выгода для них прямая - согласно действующей редакции Бюджетного кодекса, транспортный налог отчисляется в бюджет субъекта России.

Тем не менее, согласно предоставленной комитету по транспорту Государственной Думы информации, собираемость данного налога в субъектах России не превышает 50%. Также стоит отметить, что Федерация автовладельцев России (ФАР), являющаяся активнейшим сторонником отмены транспортного налога, буквально за месяц собрала более 100 тысяч подписей в поддержку данного решения. А если бы ставилась задача собрать максимальное количество голосов в поддержку инициативы, то и несколько миллионов подписей набралось бы запросто.

Одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы. Однако, в то же время сегодня существует другой источник - от стоимости каждого проданного литра топлива в дорожный фонд поступает 9 рублей. Государственная Дума утвердила закон об индексации акцизов, согласно которому в 2013 году ставки, поступления от которых уже поступают на возмещение вышеуказанных выпадающих доходов, выросли на 6%.

При этом, у документа, подготовленного депутатами, появился мощный противник – правительство России во главе с Дмитрием Медведевым. Отрицательное заключение от российских министров уже получено. В нем указано на то, что в случае отмены транспортного налога в целях возмещения бюджетных потерь потребуется существенное увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, что, в свою очередь, приведет к значительному росту цен практически на все товары. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает. А, значит, транспортный налог в ближайшее время отменен не будет.

Дмитрий Санников