Неподконтрольные Центробанку организации не смогут выдавать кредиты с привлечением маткапитала, сообщает DEITA.RU.

Предполагается, что по причине возможной невыплаты снизится риск потери жилья.

Более 77% уголовных дел в отношении организаций, выдавших займы, которые могут быть погашены из средств маткапитала, относится именно к неподконтрольным Банку России организациям.



Кроме того, высок риск приобретения непригодного для проживания жилья. Закон направлен на защиту молоды семей от рисков.

Василий Кучин