Три авто ушли под воду недалеко от Владивостока, сообщает DEITA.RU. Видео спасения автомобилей размещено в паблике bigbro.vdk.

Днем в воскресенье, 24 февраля, в районе Тавричанки ушло под лед три автомобиля. Судя по кадрам, два автомобиля утонули по крышу, один ушел под лед наполовину.

О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее прошла информация о том, что также 24-го в районе острова Русского под лед провалился внедорожник.

Екатерина Брязгунова