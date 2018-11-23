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Три авто ушли под воду недалеко от Владивостока, сообщает DEITA.RU. Видео спасения автомобилей размещено в паблике bigbro.vdk.
Днем в воскресенье, 24 февраля, в районе Тавричанки ушло под лед три автомобиля. Судя по кадрам, два автомобиля утонули по крышу, один ушел под лед наполовину.
О пострадавших ничего не сообщается.
Ранее прошла информация о том, что также 24-го в районе острова Русского под лед провалился внедорожник.
Екатерина Брязгунова
Видео: bigbro.vdk
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