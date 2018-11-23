На Украине в преддверии президентских выборов зарегистрирован новый кандидат Юрий Тимошенко. На данный момент он является депутатом Верховной рады, сообщает DEITA.RU.

В связи с этим кандидат в президенты Юлия Тимошенко призвала своих избирателей брать с собой на избирательный участок три пары очков. Такое заявление она сделала в прямом эфире одного из телеканалов Украины.

По мнению женщины-политика, таким образом нынешний лидер украинского государства Петр Порошенко планирует выиграть у нее выборы. Ведь, по ее словам, такие технологии неплохо работают, отбирая потенциальных избирателей.

Напомним, на Украине 31 марта пройдут выборы. На данный момент число кандидатов в президенты сократилось до 39.

Екатерина Брязгунова