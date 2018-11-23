Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Роструде, празднование 8 марта будет продолжаться 3 дня. Дело в том, что Международный женский день в этом году выпадает на пятницу. он и станет нерабочим. Соответственно, предпраздничная рабочая неделя продлится четыре дня с 4 по 7 марта включительно.

Отмечается, что предпраздничный день, четверг, 7 марта, сократят на один час.

Ранее стало известно, какие цветы на 8 марта прекрасная половина человечества воспринимает наиболее благосклонно. Это тюльпаны разных цветов. Особенно впечатляет женщин букет из желтых и фиолетовых оттенков, а также некоторые другие цветы.

Таисия Масина