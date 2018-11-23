У россиян стало еще больше долгов по ипотеке, сообщает DEITA.RU.

По данным Центробанка, совокупная задолженность по ипотечным жилищным кредитам к 1 февраля 2019 года достигла 6,5 трлн рублей. Это на 23,8% больше, чем в прошлом году.



Всего за первый месяц 2019 года было выдано 78,2 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 167 млрд рублей.



Подавляющее число взявших ипотеку граждан стараются не допускать просрочку платежей - уровень просроченной задолженности чуть больше 1%.



По данным регулятора, средневзвешенная процентная ставка по кредитам в рублях в январе 2019 года изменилась незначительно и составила 9,87%.



Отметим, что снижение процентной ставки по ипотеке - одна из задач, поставленных президентом страны. В своем недавнем послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству и Центробанку довести ее до 8%. На несбыточность данного обещания, по крайней мере в этом году, уже указал глава Сбербанка Герман Греф, но не исключил, что россияне могут их увидеть такую ставку в 2020 году. Согласно же прогнозу правительства, в течение пяти лет процент по ипотеке для россиян будет снижаться следующим образом: в 2019 году средняя ставка составит 8,9% годовых, в 2021-м — 8,5%, в 2024 году достигнет 7,9%.

Напомним, по оценкам экспертов, ипотекой в России обзавелся каждый 70-й житель страны. Согласно данным FinExpertiza, в целом по стране количество выданных кредитов выросло на 35%, а объем на 49%.



Ранее DEITA.RU выясняла, когда ставки по ипотеки в России достигнут европейского уровня.



Андерй Горюнов



