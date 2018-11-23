Во Владивостоке на улице Никифорова вторые сутки лежит труп мужчины, сообщает DEITA.RU.

Очевидцы рассказывают, что в одном из гаражей, который облюбовали, люди без определенного места жительства, разлагается труп. Его обнаружили еще вчера, приезжали специалисты РУВД, осмотрели тело. пообещали забрать, но на этом все и закончилось.

Сегодня, 25 февраля, на улице плюсовая температура. Труп привлекает внимание местных жителей, в том числе детей. Однако соответствующие службы не спешат забирать его из гаража.

Ирина Петрова