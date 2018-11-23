Труп бомжа на Никифорова так и не убрали, сообщает DEITA.RU.

Очевидцы рассказывают, что в одном из гаражей, который облюбовали, люди без определенного места жительства, разлагается труп. Его обнаружили еще позавчера, приезжали специалисты РУВД, осмотрели тело, пообещали забрать, но на этом все и закончилось.





Как сообщили местные жители, труп обнаружили в субботу около 12 часов и сразу вызвали сотрудников Первомайского РУВД. Полиция приехала, осмотрела тело. Местые жители улицы Никифорова опознали в нем местного бомжа, облюбовавшего гараж.



Утром понедельника тело продолжает оставаться на месте. Отметим, в таких случаях вывозом тел занимается МУП "Некрополь". Однако бездействие городских властей продолжает возмущать граждан. Из-за плюсовых температур тело разлагается быстрее и на всю улицу стоит отвратительный запах.

Василий Кучин