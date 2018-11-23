Примерно в это же время в районе Окатовой водитель Мазды совершил наезд на нетрезвого пешехода, переходящего дорогу. Не обошлось без ДТП и на пересечении улиц Бородинской и Днепровской, а на Гайдамаке участником аварии стал припаркованный у обочины автомобиль.

Дмитрий Шевченко