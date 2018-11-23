Мост в тумане

Густой туман стал причиной сразу нескольких ДТП во Владивостоке, сообщает DEITA.RU. Ещё ранним утром на железнодорожном переезде в районе улицы Калинина столкнулись два легковых автомобиля.

екр
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Примерно в это же время в районе Окатовой водитель Мазды совершил наезд на нетрезвого пешехода, переходящего дорогу. Не обошлось без ДТП и на пересечении улиц Бородинской и Днепровской, а на Гайдамаке участником аварии стал припаркованный у обочины автомобиль. 

Дмитрий Шевченко

явам
Source dpscontrol
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