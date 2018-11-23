Порядок информирования спасательных подразделений о сложных туристических маршрутах вступил в силу, сообщили DEITA.RU в МЧС России.

Нововведение коснулось маршрутов передвижения, которые проходят по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.

В соответствии с документом, туристы, отправляясь в опасный путь, должны зарегистрировать свой маршрут не позднее 10 дней до начала путешествия. Нововведение касается организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере активного туризма, туристов и групп, самостоятельно путешествующих по стране, в том числе имеющих в своем составе несовершеннолетних детей.

Для удобства граждан процедура регистрации максимально упрощена. Уведомить спасателей о выходе на опасный маршрут можно сразу несколькими способами. Например, на официальном сайте МЧС или по электронной почте регионального филиала спасателей, обычной почтой или лично, обратившись в МЧС России по месту планируемого путешествия.

При этом необходимо указать адрес, контактный телефон, ФИО представителя и список участников мероприятия, информацию о маршруте: планируемое время выхода и возвращения, данные близкого родственника или друзей туристов.

По мнению министра МЧС России Евгения Зиничева, предварительная регистрация туристических групп поможет существенно ускорить поиски заблудившихся и повысить эффективность действий спасателей.

Дмитрий Санников