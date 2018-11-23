Сегодня, 23 февраля, Арсеньев принимает лучших кикбоксеров региона, сообщает DEITA.RU.

Тожественное открытие чемпионата и первенства Приморского края по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком собрало не только спортсменов и любителей этого зрелищного вида спорта. В знаменательный для нашей страны день, когда отмечается один из самых любимых праздников россиян, участники турнира почтили память павших героев Отчизны. Торжественный митинг, состоявшийся у обелиска памяти жителям Арсеньева, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, напомнил о подвиге советского народа в военные годы, о самоотверженности тех, кто и в тылу отдавал «все для фронта, все – для победы».





Представители администрации Арсеньевского городского округа, общественности, военные, казаки, спортсмены возложили цветы и венки, минутой молчания почтили память павших.





«Это очень важно для нашей молодежи – знать свою историю, без которой невозможно любить Родину, — рассказал советник вице-губернатора края, президент приморской Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин. — Мы стараемся воспитывать наших спортсменов не только физически сильными и здоровыми, но и всесторонне развитыми, настоящими патриотами страны и родного края. Ведь за нынешней молодежью – будущее России, гордость и четь», — отметил Виктор Тарабарин.





Затем состоялось торжественное открытие чемпионата и первенства Приморского края по кибкосингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком. Добавим, что в рамках соревнований проводится и городской турнир среди детей в дисциплинах фулл-контакт и лайт-контакт. Имена победителей и призеров краевых станут известны завтра.

Инна Эстрина