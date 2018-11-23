Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» подписали дорожную карту по реализации плана совместной деятельности на 2019 год, сообщили DEITA.RU в АРЧК ДВ.

«Сотрудничество АРЧК и «ДЦСС» продолжается уже не первый год, а отработанные нами механизмы взаимодействия показали свою эффективность», - прокомментировал подписание документа заместитель генерального директора АНО «АРЧК ДВ» Гасан Гасанбалаев.

Общая потребность ССК «Звезда» в специалистах различного профиля на 2019 год составляет более 3,8 тысячи человек.

Для привлечения высококвалифицированных кадров на ССК «Звезда» был открыт проектный офис. В течение 2018 года велась работа по привлечению в Большой Камень профессионалов из Санкт-Петербурга, Астрахани и Симферополя. В ближайших планах – запуск проектов по привлечению кадров в Приморье из Новосибирска, Архангельска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга. Особое внимание уделяется трудоустройству на верфи местных специалистов.

«Реализация мероприятий дорожной карты станет значимым элементом решения кадровых потребностей ССК «Звезда». Проект создания судоверфи является очень масштабным и особо значимым для развития Дальнего Востока. Потребность в специалистах очень высокая и совместная работа с Агентством по развитию человеческого капитала будет способствовать наиболее эффективному решению задачи обеспечения производства ССК «Звезда» квалифицированными специалистами», - отметил врио генерального директора АО «ДЦСС» Константин Лаптев.

ДЦСС на постоянной основе ведет масштабную работу по привлечению новых кадров на «Звезду». В 2019 году на базе Дальневосточного судостроительного колледжа будут открыты новые направления подготовки таких специалистов как сборщики корпусов металлических судов и электрогазосварщики. В прошлом году в колледже обучались 100 человек, в этом году планируется увеличить количество обучаемых до 200 человек. При этом осуществляется сотрудничество с учебными заведениями - трудоустройство выпускников, подготовка студентов по целевым договорам, проводятся дни предприятия и ярмарки вакансий.

Дмитрий Санников