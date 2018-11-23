В приморском городе Уссурийске 30 жителей лишены права управления транспортным средством, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в региональной прокуратуре, во время надзорных мероприятий были выявлены 30 автомобилистов, которые стоят на учете у врача-психиатра или у нарколога. У каждого из них такой диагноз, которых запрещает управлять автомобилем.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор обратился в суд с исками о прекращении права этих граждан управлять ТС.

Екатерина Брязгунова