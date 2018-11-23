Вклады населения в феврале существенно выросли, сообщает DEITA.RU по материалам Банка России.

Как отмечают эксперты Центробанка, в феварле 2019 года портфель корпоративных кредитов вырос на 1,4% (в первую очередь его рублевая составляющая), розничных – на 2,6%. Сохранилась тенденция к девалютизации кредитования.

Прирост вкладов населения с исключением влияния валютной переоценки в феврале составил 1,6%. Если исключить декабрьские показатели, которые сезонно всегда значительно выше, февральский прирост был максимальным за последние два года.

Накануне DEITA.RU сообщало о том, что в Хабаровском крае руководитель дополнительного офиса банка была арестована за похищение 4,6 миллиона рублей. Мошенница оформила на заявителя вклад и приняла от него деньги, при этом положив на счет меньшую сумму.

Дмитрий Санников