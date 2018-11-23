Сотрудники полиции проводят проверку по факту попытки самоубийства, предпринятой ученицей одной из средних школ Владивостока, сообщил DEITA.RU источник в правоохранительных органах. По его словам, причиной случившегося стал страх девочки не сдать ЕГЭ.

Стало известно, что поздно вечером в скорую позвонила горожанка и сообщила, что ее несовершеннолетняя подруга прислала ей свои ужасные фотографии. Горожанка сообщила адрес проживающей в Ленинском районе 15-летней пострадавшей и попросила оказать ей помощь.

Подъехавшие вскоре медики доставили школьницу в травмпункт, где ей остановили кровь и наложили швы, после чего отправили на амбулаторное лечение. Стражи порядка выяснили, что девочка проживает с отцом, а ее мать давно проживает за пределами России и судьбой дочери не интересуется.

Сама школьница рассказала, что предприняла попытку самоубийства из-за страха не сдать ЕГЭ. Она также пояснила, что не усваивает школьную программу и считает себя глупой, поэтому посещает психотерапевта-психолога.

По факту случившегося инспекторы полиции по делам несовершеннолетних и следователи СК проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также условия проживания пострадавшей школьницы.

Игорь Бегунов