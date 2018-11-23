Трое жителей Владивостока, задержанные накануне за нарушение общественного порядка возле стадиона Динамо, назначено наказание, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку.

Напомним, инцидент произошел до футбольного матча. Незадолго до начала главной футбольной битвы Дальнего Востока, в районе стадиона «Динамо» произошла драка фанатов владивостокского «Луча» и хабаровского «СКА». Ввиду значительного численного перевеса одна из групп легко разогнала другую.

На место происшествия прибыл наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские задержали троих участников инцидента и доставили их в отдел полиции.



В отношении задержанных жителей Владивостока в возрасте 31 года, 20 и 19 лет составлены протоколы об административных правонарушениях по статье "Мелкое хулиганство".



Суд рассмотрел собранные сотрудниками полиции материалы об административном правонарушении. В отношении 31-летнего мужчины Фрунзенским районным судом вынесено решение об аресте на 10 суток, а его 20-летнему и 19-летнему приятелям назначены по 15 суток административного ареста.



Таисия Масина