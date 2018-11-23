Министр просвещения Ольга Васильева предложила ужесточить экспертизу учебников и вернуть для этого советскую практику, сообщает DEITA.RU.

Так, экспертиза будет проводиться совместно с Российской академией наук, при этом каждый рецензент будет нести ответственность за свою работу и ставить свое имя на титульном листе, как это делали в СССР.

Отмечается, что Минобрнауки полностью поддерживает предложения РАН о том, что проверять на наличие грамматических и фактических ошибок нужно рукописи.

Напомним, ранее более 500 учебников были вычеркнуты из федерального списка после проведения дополнительной экспертизы, которая состоялась весной текущего года. Тогда порядка 300 специалистов, в том числе заслуженные учителя и лауреаты различных конкурсов, вынесли однозначное решение — как минимум 30 процентов учебников необходимо вычеркнуть из федерального перечня.

Таисия Масина