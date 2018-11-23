В одной из школ Владивостока может повториться скандальная история с так называемым унитазным карателем, сообщает DEITA.RU. Крик о помощи опубликовал родитель одного из учеников школы № 78 в паблике revizor_vdk.

«Бездействие инспекции ПДН и социальных работников. В нашей школе № 78 повторяется идентичная история, как в Большом камне. Ученик 2-го класса, социально опасен для других учеников. Мальчик в течение года обижал других детей и не просто оскорблял, а бил стульями, пытался тыкать ручкой в глаза. Родители жаловались, писали заявление, но никто не реагирует. Его всего лишь перевели в параллельный класс. Но на этом история не закончилась! В новом классе он продолжил терроризировать детей.

6 марта на перемене его нечаянно задел ученик четвертого класса. В ответ он накинулся на мальчика с ручкой и исколол ему всю шею. Все это происходило на глазах других детей и его матери, пока не увидели учителя и не разняли. Мать спокойно наблюдала и ответила, что пострадавший мальчик сам его первый задел! Учителя, социальные работники бездействуют, ничего не делают, а всего лишь предлагают обходить его стороной, хоть этому мелкому бандиту повод для нападения не нужен!

Получается от этого бездействия, родители возьмут в свои руки решение проблемы, а потом окажутся еще сами виноваты. Куда обращаться, что делать, чтоб не произошло страшного?» — пишет родитель в соцсетях.

Такая история характерна для многих российских школ. Так, в феврале текущего года во второй школе Большого Камня отец одной из учениц пятого класса пришел в учебное заведение, чтобы провести воспитательную беседу с обидчиком дочери. Однако главный хулиган не только не стал слушать приморца, но и оскорбил его, за что и поплатился. Мужчина отвел мальчика и окунул головой в унитаз. Весть быстро облетела округу, в отношении мужчины было заведено уголовное дело. Персоналу учебного заведения также предстоит отвечать по закону, так как мальчик действительно не давал спокойно жить одноклассникам.

Отметим, хотя уголовные дела по данному факту заведены, мальчик продолжает учиться в том же классе, разгуливать по улицам, но теперь обижает не только детей, но и взрослых. А тем временем, от того, как решат локальную проблему власти, зависит обстановка в других школах края.

Екатерина Брязгунова