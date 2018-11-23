Появился второй человек, сумевший избавиться от ВИЧ, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации издания Science, это стало возможным благодаря пересадке пациенту стволовых клеток от донора, имеющего мутацию в гене, блокирующую проникновение вируса в белые кровяные тельца.

После повторного анализа крови пациента на предмет выявления вируса, врачи его не обнаружили. Результаты дополнительных исследований показали, что новые тельца бывшего носителя ВИЧ стали неуязвимы к повторному заражению.

Дмитрий Шевченко

