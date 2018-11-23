Куда уйдут постояльцы хостелов, рассказал министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак, сообщает DEITA.RU.

На международной туристической выставке «Интурмаркет» министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак заявил о том, что запрет на размещение хостелов и гостиниц в жилом фонде приведет к уходу туристов в частный сектор. По его мнению, путешественники станут клиентами частников, сдающих квартиры посуточно, а это – удар по бизнесу хостелов.

«Принятие этого закона повлияет на рынок не бюджетных путешествий, а на определенную субкультуру туристов - молодых людей, которые много фотографируют и пишут в социальных сетях, которые привыкли меньше тратить на жилье в путешествиях, но больше - на еду, музеи, развлечения и сувениры, - подчеркнул Андрей Ермак.

Госдума 6 марта приняла в третьем чтении законопроект о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах. В принятом законопроекте говорится, что жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления услуг гостиниц и хостелов.

Дмитрий Санников