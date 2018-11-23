В ближайшие два года от курса доллара, по прогнозам Сбербанка, хорошего ждать не приходится, сообщает DEITA.RU.

Напомним, в конце 2018 года ожидался курс в 2019 году на уровне 66,5 рублей за доллар. Сейчас ожидают 68,5 рублей и предпосылки к росту есть. Прогноз по 2020 году ранее составлял 67 рублей за доллар, а теперь - 69 рублей.

Отметим, дорожать доллар начал сразу же после того, как появилась угроза новых санкций в отношении России, о которых заявила Америка, обвинив Россию в «гуманитарной катастрофе в Сирии, региональной нестабильности, похищениях украинских моряков и захвате судов», а также в «размывании международных норм».

Между тем, курс доллара на 1 марта 2019 года вырос на 13 копеек и составил 65,89 рубля.



Таисия Масина