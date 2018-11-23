Люк Перри скончался в возрасте 52 лет, сообщает DEITA.RU.

Актер скончался после инсульта, рядом были его родные и близкие. Перри на протяжении 199 серий играл роль Дилана Маккея - "крутого парня".

Особую славу Люк имел в России. Семья актера в сообщении просит не беспокоить по пустякам и отдать дань уважения артисту и его работе.

Работа в "Беверли Хиллс" для Люка Началась в 1990 году, до этого он перебивался случайными заработками. Также Люк известен эпизодической ролью в культовом "Пятом элементе"

Василий Кучин