Уникальный скат родился в стенах приморского океанариума, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

Речь идет о представителе самого редкого вида речных хвостоколов – жемчужном скате, которого назвали Наташей. Весит новорожденная около 80 граммов, а размер – 8 см в диаметре без учета хвоста.

Наташа будет жить в научно-адаптационном корпусе, пока не окрепнет и не подрастет. Несмотря на то, что скат родился недавно, у нее уже есть предпочтения в еде - она съедает каждый день половину чайной ложки корма, предпочитая гребешку красную рыбу и креветку.





Справочно: жемчужный скат получил свое название благодаря эффектному золотистому узору на черном фоне спины.



Уже при рождении жемчужные скаты имеют характерный для своего вида повторяющийся узор, но первые месяцы жизни орнамент не контрастный. Благодаря такому защитному механизму маленькие скаты практически не различимы на песчаном дне.



Скаты – не самые заботливые родители. Сразу после появления на свет их потомство получает полную свободу действий.



Таисия Масина