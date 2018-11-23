В аэропорту Южно-Сахалинска встретили крупную партию цыплят для островной птицефабрики, сообщили DEITA.RU в пресс-службе аэропорта.

Сразу 88 тысяч цыплят прилетели на Сахалин с Урала. Будущие курицы-несушки за 7 часов преодолели более 7 тысяч километров на грузовом Ту-204. Цыплята летели в отсеке самолета в картонных паллетах по 80 штук.





Как рассказал экипаж воздушного судна, к перевозке подобного груза в авиакомпании относятся особенно внимательно. Новорожденные птицы довольно чутко реагируют на температуру. Поэтому во время полета отметка термометра на борту не опускалась ниже 26 градусов тепла.





Прямо из аэропорта «Южно-Сахалинск» будущие курочки отправились в новый дом. В птичнике «Островной» птенцы подрастут и будут готовы для высиживания яиц.

Дмитрий Санников