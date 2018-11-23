Тема счастья никак не дает покоя спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, сообщает DEITA.RU.





Она вновь затронула тему "министерства счастья", отметив, что необходимо каждый год проверять, стали ли граждане счастливее вследствие принятия того или иного государственного решения.





В этом она ссылается на опыт Объединенных Арабских Эмиратов, ведь в ОАЭ любое решение, которое готовит правительство, проходит экспертизу этого министерства на предмет того, будет ли людям от этого счастливее.





Таисия Масина