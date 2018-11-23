Подозреваемый в стрельбе в приморском поселке Дунай найден мёртвым в гараже, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

В ночь на пятницу, 1 марта, в поселке Дунай произошла стрельба. Мужчина несколько раз выстрелил в знакомого, но к счастью раны оказались не смертельными, пострадавшего доставили в больницу. Подозреваемый скрылся, и на его поиск были отправлены силы полиции.

Позже очевидцы сообщили, что тело стрелявшего найдено в гараже, он скончался от огнестрельной раны. По предварительной информации, стрелок наложил на себя руки.

Яна Демина