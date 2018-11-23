Ночные воры «разули» внедорожник во Владивостоке, сообщает специальный корреспондент DEITA.RU.

Рано утром в полицию с сообщением о краже личного имущества обратился житель одного из домов в центре города. Мужчина пояснил, что ночью неизвестные воры сняли с его внедорожника колеса с дорогой зимней резиной.

По словам 49-летнего потерпевшего, накануне он припарковал во дворе свой Toyota Land Cruiser Prado, поставил машину на сигнализацию и ушел домой. Выйдя на следующий день на работу, он обнаружил, что автомобиль остался без колес.

Стражи порядка установили, что преступники отключили сигнализацию и вывезли похищенное имущество на поджидавшем их автомобиле. Пострадавший владелец джипа оценил причиненный ущерб в крупную сумму, а полицейские приступили к поискам подозреваемых в преступлении. Личности злоумышленников устанавливаются.

Игорь Бегунов