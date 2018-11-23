Правительство намерено ужесточить правила расходования материнского капитала на улучшение жилищных условий, сообщает DEITA.RU.

Теперь, погасить кредит на жильё средствами материнского капитала можно будет только, если он выдан банком, АО «ДОМ.РФ», потребительским или сельскохозяйственным кредитным кооперативом. За этим проследит Пенсионный фонд во избежание трат денег на непригодное для проживания помещение.

На сегодняшний день, пишет Парламентская газета, более 17% займов берутся в компаниях, не включенных в перечень организаций, подпадающих под действие закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Поэтому риски использования капитала в преступных целях очень высоки.

Для того, чтобы создать дополнительную защиту от махинаций с государственными деньгами, и вводятся такие меры.

Таисия Масина



