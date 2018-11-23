Часть из содержащихся в приморской "Кировой тюрьме" животных может отправиться в океанариумы, сообщает DEITA.RU.

Как говорится в протоколе первого заседания консилиума ученых от 12 марта, животных разделят на категории - в первую войдут косатки и белухи, которые могут быть выпущены в естественную среду обитания; во вторую - животные, которых выпустить нельзя.

Напомним, в так называемой "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя под Находкой содержатся 11 нелегально выловленных косаток для продажи в Китай, а также 87 белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Зоозащитники бьют тревогу.



Василий Кучин