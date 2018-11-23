Волонтеры не дали разгореться еще одному пожару вблизи населенного пункта в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Все случилось вблизи поселка Тавричанка и вполне могло перерасти в еще один крупный пожар. Добровольные лесные пожарные Виктор и Инна увидели возгорание и поспешили его ликвидировать.

«Понимаете, даже самый маленький пожарчик или пал нельзя оставлять без внимания, - рассказал в беседе с DEITA.RU Виктор Выприцкий, - ведь он спокойно может «вырасти» до любых размеров, вплоть до того, что могут сгорать постройки, дома, животные и так далее. Нет несерьезных возгораний, поэтому мы и обращаем внимание на каждый», - отметил собеседник.

Напомним, только накануне в Приморье полностью выгорел дачный поселок Садовый в Дальнегорском городском округе. Десятки дачи с других строений выгорели дотла. По сообщению ГУ МЧС России по Приморскому краю, в пожарно-спасательную службу ДГО сигнал о возгорании поступил в субботу, 9 марта, в 16 часов 25 минут.

Как уже рассказывало DEITA.RU, на место ЧП незамедлительно прибыли первые пожарные подразделения и приступили к тушению. Всего было задействовано 20 человек личного состава и 8 единиц техники. Распространению огня способствовал сильный ветер, а также позднее сообщение о пожаре В итоге обещая площадь возгорания составила около 2000 кв. м. В 19 часов 50 минут пожар был локализован. По предварительной версии причина возгорания - неосторожное обращение с огнём.

Как ранее сообщало агентство, при тушении пожара погиб начальник пожарной части N39 поселка Рудная Пристань Игорь Марков, по предварительной информации, у него случился обширный инфаркт.

Инна Эстрина