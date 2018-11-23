Госавтоинспекция отловит всех нарушителей, сообщает DEITA.RU.

Основная задача – предупреждение аварий с участием грузового транспорта. Причем в этом сотрудникам отдела МВД России по Находке будут помогать активисты добровольной народной дружины. Совместные профилактические рейды направлены, в первую очередь, на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями большегрузов.

Добавим, что для региона этот вопрос весьма актуальный, поэтому, как сообщают в ведомстве, пристальное внимание будет уделено техническому состоянию транспорта, соответствию требованиям безопасности, ведь и нарушение правил перевозки крупногабаритных и опасных грузов – не редкость на приморских дорогах. Только за три неполных месяца нынешнего года оформлено 145 административных дел.

Как напоминают в ГИБДД, нарушение правил перевозки грузов (в том числе и буксировки) влечет за собой административную ответственность. Предупреждение или штраф по данной статье 12.21 КоАП РФ - 500 рублей. Нарушение правил движения наказывается более сурово – штраф водителя транспортного средства может составить от 1000 рублей до 1500 рублей, а для юридических лиц – 100 000 рублей и выше.

Инна Эстрина