Хорст Тельчик, экс-советник бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, говорит, что на Западе Путина позиционируют как злодея, передаёт DEITA.RU. Такое заявление он сделал в интервью газете Der Spiegel.

По словам Тельчика, президент Российской Федерации выставляется способным на всё и непредсказуемым.

В то же время политик замечает, что Россия всегда была обороняющейся стороной, а не нападающей. В качестве примеров он вспомнил взаимоотношения русских властей с Гитлером, Наполеоном и Карлом II. И добавил, что в начале своего президентства Владимир Путин также был настроен на конструктивный диалог с Европой и готов обсудить членство в НАТО, но Европа от него отвернулась.

Анастасия Туркова