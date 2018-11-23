Законопроект о запрете трансляции рекламы во время теле- и радиопередач по воскресеньям с 6 утра до полуночи рассмотрят депутаты Государственной Думы в первом чтении 12 марта, сообщает DEITA.RU.

Разработали документ депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым. По мнению авторов документа, реклама портит художественное впечатление от фильмов и радиоспектаклей. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, реклама формирует в России общество потребления, внушая, что основной целью человеческой жизни является приобретение дорогостоящих вещей, отодвигая духовные и культурные ценности на второй план.

По мнению депутатов, особенно подвержены влиянию рекламных роликов дети. По воскресеньям они находятся дома, и вынуждены смотреть рекламу.

Дмитрий Санников