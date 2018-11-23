Интересные детали раскрыты в деле "китовой тюрьмы" под Находкой в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Выяснилось, что кроме косаток и белух здесь содержатся еще и моржи. Старший тренер адаптационного центра морских млекопитающих Андрей Насонов отказался называть число и возраст моржей, а также место, где они содержатся.

Однако, как сообщается в заключении ветеринарного врача реабилитационного центра "Тюлень" в Приморье Павла Чопенко, в "китовой тюрьме" содержатся 6 моржат. По данным Интерфакс все они - в возрасте до года. Также известно, что животные содержатся в стальных контейнерах, удаленных от вольера с китообразными. В контейнерах оборудован бассейн и суша, без доступа солнечного света.

Напомним, в так называемой "китовой тюрьме" в приморской бухте Средняя под Находкой содержатся 11 нелегально выловленных косаток для продажи в Китай, а также 87 белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело. Зоозащитники бьют тревогу - согласно последним данным, одна косатка пропала из центра передержки, однако есть подозрения, что животное погибло, а факт этого тщательно скрывается. Полиция города Находки проводит проверку по данному инциденту.

Ситуация с "китовой тюрьмой" уже вышла и за пределы Приморья, и за пределы России. Данным вопросом заинтересовался не только Владимир Путин, но и голливудские звезды - Памела Андерсон и Леонардо ди Каприо.

Таисия Масина