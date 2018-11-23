Члены Совета Федерации единогласно назначили прокурора Московской области Алексея Захарова на должность заместителя генерального прокурора России, сообщает DEITA.RU.

Почетный работник прокуратуры РФ Алексей Захаров более 20 лет работает на руководящих должностях в органах прокуратуры, с октября 2013 года занимал пост прокурора Московской области.

Алексей Захаров женат на старшей дочери министра обороны Сергея Шойгу Юлии – директоре Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Воспитывает дочь Дарью и сына Кирилла.

Накануне опрос, проведенный Левада-центром, показал самые влиятельные институты власти в стране. Владимира Путина на посту президента одобряет все большее количество граждан - показатель подрос до 64,8%. Второе и третье места по доверию россиян сохраняют министр обороны Сергей Шойгу (14,7%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (14,1%).

Дмитрий Санников